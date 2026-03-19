Отвлеклась и оставила одного у воды: в Черняховске мать провалившегося под лёд ребёнка привлеки к ответственности

В Черняховске полицейские привлекли к ответственности 35-летнюю жительницу Калининграда после происшествия с её четырёхлетним сыном. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД в четверг, 19 марта.

По предварительным данным, женщина приехала в город в гости. Днём она употребляла алкоголь, а вечером отправилась на прогулку с ребёнком к городскому озеру. В районе улицы Партизанской мать на некоторое время оставила мальчика без присмотра.

В этот момент ребёнок вышел на лёд и провалился в воду. Его спас 33-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали в педиатрическое отделение.

В отношении женщины составили административный протокол по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних и органы опеки. Ранее она в поле зрения правоохранительных органов не попадала.