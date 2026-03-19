В Гвардейском районе мотоцикл влетел в металлическое ограждение

Фото с места происшествия. Фото: ГАИ региона

В Гвардейском районе мотоцикл Honda влетел в металлическое ограждение. Об этом сообщает ГАИ региона.

ДТП произошло в четверг, 19 марта, около 15:20 на трассе Калининград — Знаменск. Мотоциклом управлял мужчина 1969 года рождения. На левостороннем закруглении водитель не справился с управлением и «допустил наезд на металлическое ограждение с последующим опрокидыванием». Байкер получил травмы, его увезли в больницу.

На место аварии выезжали сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

