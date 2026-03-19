В Балтийске повар поверила «подарку» от маркетплейса и лишилась почти 300 тысяч рублей

57-летняя жительница Балтийска обратилась в полицию после того, как перевела крупную сумму аферистам. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в четверг, 19 марта.

Инцидент произошёл после звонка в мессенджере: неизвестный представился сотрудником популярного маркетплейса и сообщил о «подарке» за активное использование сервиса. Чтобы его получить, женщину убедили продиктовать код из СМС. После этого с ней связался другой злоумышленник — уже под видом правоохранителя.

Собеседник заявил, что из-за переданного кода мошенники получили доступ к её персональным данным и аккаунту на портале госуслуг. Чтобы «обезопасить средства», он предложил срочно задекларировать сбережения и перевести их на указанный счёт. Испугавшись, женщина выполнила указания и лишилась 285 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).