21:21

Пострадал пожарный: в Калининграде вспыхнула заброшка (фото, видео)

В Калининграде произошёл пожар в ДНТ «Золотой петушок», пострадал один человек. Об этом сообщает МЧС региона в среду, 18 марта.

«На улице Солнечной горел неэксплуатируемый дачный дом. В ходе тушения огня произошло обрушение кровли, в результате чего пострадал боец пожарно-спасательной части №5. С травмами шеи и головы он был передан медикам и доставлен в больницу. После осмотра врачами отпущен домой на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении. 

Пожар на площади 28 квадратных метров ликвидировали 15 человек и 3 единицы спецтехники.

