До 20 лет колонии: в Калининградской области у двух мужчин нашли 6 кг наркотиков (видео задержания)

В Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей 1998 и 1995 годов рождения. Их подозревают в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщили в региональном УФСБ.

По данным ведомства, противоправную деятельность удалось выявить и пресечь в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Мужчины, как установили силовики, были причастны к незаконному обороту наркотических средств на территории региона. У подозреваемых изъяли более 6 кг наркотиков.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.