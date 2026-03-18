Пустила переночевать — лишилась золота: в Калининграде задержали подозреваемого в краже

В Калининграде полицейские задержали 44-летнего местного жителя, которого подозревают в краже ювелирных изделий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД в среду, 18 марта.

В полицию обратилась 46-летняя женщина и рассказала, что из её квартиры пропали золотые украшения. Ущерб составил 45 тыс. рублей. Как установили сотрудники уголовного розыска, потерпевшая познакомилась с мужчиной в пивном баре и после нескольких встреч разрешила ему переночевать у себя дома, так как он заявил, что ему негде остановиться.

По предварительным данным, ночью гость открыл шкаф, нашёл шкатулку с украшениями и, убедившись, что хозяйка спит, похитил браслет и кольцо. Утром он покинул квартиру, а затем сдал изделия в ломбард, выручив 19 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.