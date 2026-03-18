Подозреваетесь в спонсировании другой страны: калининградец лишился 11 млн рублей из-за аферистов

В Калининграде 68-летний местный житель стал жертвой мошенников и лишился более 11 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД в среду, 18 марта.

В полицию обратился мужчина, работающий специалистом по охране труда. Он рассказал, что на протяжении двух недель ему звонили в мессенджере неизвестные.

По словам потерпевшего, собеседники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и различных ведомств. Они заявили, что мужчина якобы подозревается в спонсировании недружественного государства.

Злоумышленники убедили калининградца, что для «проверки» необходимо перевести все сбережения на «безопасный счёт». В результате он перечислил мошенникам более 11 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).