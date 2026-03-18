Лежала с переломанными лапами между потоков машин: калининградские волонтёры и водители спасли сбитую собаку

В Калининграде волонтёры при помощи водителей спасли сбитую машиной собаку, лежащую на разделительной полосе. Об этом «Клопс» рассказала руководитель приюта «Славянское» Екатерина Ублинская.
16 марта зоозащитнице позвонила жительница Калининградской области и рассказала, что ночью на трассе сбили собаку. Животное лежало на разделительной полосе за отбойниками в районе съезда с Большой Окружной на Чкаловск.
«Девушка нашла только мой телефон, сказала, что пыталась её поймать, но у неё не получилось. Собака начала убегать, был риск, что она выскочит на дорогу», — рассказала Екатерина и добавила, что поехала на помощь.
Екатерина приехала на место и обнаружила лежащего пса. Бедняга от страха и боли не подпускал к себе и шарахался от протянутых рук.
«Это увидела женщина-водитель и остановилась. Потом ещё мужчина, в итоге мы начали ловить вместе. Ни у кого не было с собой поводка, в итоге мы оторвали ремень от сумки, чтобы её зацепить. Мужчина зажал её к отбойнику, и мы смогли схватить бедолагу», — говорит собеседница «Клопс».
Собаку повезли на рентген. Выяснилось, что у неё переломы обеих передних лап со смещением, ей предстоит две операции. Это совсем молодая девочка, её назвали Кларой. Как помочь Кларе и другим постояльцам «Славянского», можно узнать на странице приюта «ВКонтакте».