В Московском районе «электричка» сбила пешеходов

В Калининграде на ул. О. Кошевого «Амберавто» сбил двоих мужчин на пешеходном переходе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции во вторник, 17 марта.

ДТП произошло примерно в 16:20. Электромобиль поворачивал налево и должен был уступить дорогу и чёрному седану, и пешеходам, но вместо этого водитель нажал на педаль газа.

На месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.