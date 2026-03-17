Дым валил из окна подъезда: в Калининграде пять пожарных расчётов тушили огонь в жилом доме (фото, видео)

В Калининграде произошёл пожар в подвале дома довоенной постройки. Об этом «Клопс» сообщили в ГУ МЧС по Калининградской области, подробности рассказал очевидец.
ЧП произошло около 15:00 во вторник, 17 марта, на ул. Яналова, 35. В подвале трёхэтажного здания на площади 10 м2 горел бытовой и строительный мусор.
«Возле дома работали пять пожарных машин. Дым валил из окошка подъезда на первом этаже. Дежурила машина скорой помощи, но что они спасали кого-то из пострадавших, я не видел», — рассказал очевидец происшествия.
В МЧС добавили, что около 16 часов открытое горение ликвидировали. Сотрудники ведомства спасли одного человека и трёх животных. Подробности ЧП уточняются.