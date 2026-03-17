В Калининграде семья с двумя детьми отравилась угарным газом

В Калининграде в квартире на улице Красносельской у четырёх человек резко ухудшилось самочувствие, помощь понадобилась паре взрослых и двоим детям. Об этом областное ГУ МЧС сообщило в своём канале на платформе MAX во вторник, 17 марта.

Инцидент произошёл накануне вечером. По предварительным данным, причиной стало отравление угарным газом. Все члены семьи были в сознании, медицинскую помощь им оказали на месте. Госпитализация никому не потребовалась.

В МЧС напомнили, что газовое оборудование и дымоходы нужно регулярно проверять на исправность. Во время работы колонок и котлов важно обеспечивать приток свежего воздуха, не пользоваться неисправными или самовольно переделанными приборами и не оставлять их включёнными без присмотра.

При головокружении, тошноте и слабости нужно сразу прекратить использование газа, открыть окна и вызвать экстренные службы. Ещё одна важная мера предосторожности — установить в жилых помещениях датчики угарного газа, добавили специалисты.