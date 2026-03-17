Осталась только девочка: в Звенигороде до сих пор продолжаются поиски после исчезновения трёх детей

В Звенигороде десятый день ищут девочку, которая ушла гулять к Москве-реке с двумя мальчиками и не вернулась. Об этом написали в телеграм-канале МЧС России во вторник, 17 марта.

За сутки спасатели 16 раз спускались под воду и обследовали 16 тысяч квадратных метров акватории. Специалисты точечно проверяют объекты, которые показали эхолоты, и повторно осматривают прибрежные участки.

К поискам подключили и пешие группы, в том числе добровольческий кинологический отряд. С начала операции специалисты выполнили 162 погружения, осмотрели 317 тысяч квадратных метров реки, а лодками обследовали больше 186 километров.

В операции также задействованы аэролодки. На месте работают спасатели, сотрудники правоохранительных органов, волонтёры и другие добровольцы — всего больше 160 человек и 40 единиц техники. С родственниками детей работают психологи МЧС.