Осталась только девочка: в Звенигороде до сих пор продолжаются поиски после исчезновения трёх детей

В Звенигороде десятый день ищут девочку, которая ушла гулять к Москве-реке с двумя мальчиками и не вернулась. Об этом написали в телеграм-канале МЧС России во вторник, 17 марта.
За сутки спасатели 16 раз спускались под воду и обследовали 16 тысяч квадратных метров акватории. Специалисты точечно проверяют объекты, которые показали эхолоты, и повторно осматривают прибрежные участки.
К поискам подключили и пешие группы, в том числе добровольческий кинологический отряд. С начала операции специалисты выполнили 162 погружения, осмотрели 317 тысяч квадратных метров реки, а лодками обследовали больше 186 километров.
В операции также задействованы аэролодки. На месте работают спасатели, сотрудники правоохранительных органов, волонтёры и другие добровольцы — всего больше 160 человек и 40 единиц техники. С родственниками детей работают психологи МЧС.
13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков пропали 7 марта. В тот день их видели у Москвы-реки — по предварительным данным, дети провалились под лёд. Очевидцы не бросились тонущим на помощь. Почти через неделю нашли тело первого мальчика, ещё через два дня — второго, в семи километрах от места происшествия.