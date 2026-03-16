Девочке было 13 лет, с родителями работали психологи: что известно о гибели школьницы в высотке на Фермора

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Девочке, погибшей после падения из окна высотки на улице Фермора, было 13 лет. Об этом рассказали в группе МЧС Калининградской области во «ВКонтакте».

Трагедия произошла в воскресенье, 15 марта. По данным ведомства, школьница выпала из окна квартиры на 16-м этаже, в экстренные службы о случившемся сообщили очевидцы.

«На место происшествия были направлены спасатели и психологи МЧС России. К сожалению, пострадавшая скончалась на месте происшествия. Специалисты чрезвычайного ведомства оказывали психологическую помощь родственникам погибшей», — говорится в сообщении.