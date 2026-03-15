На трассе Калининград — Балтийск легковушка снесла фонарный столб и накренила знак, есть пострадавший

На трассе Калининград — Балтийск Volkswagen врезался в препятствие и вылетел на тротуар. Об этом в телеграм-канале региональной Госавтоинспекции сообщили в воскресенье, 15 марта.

По предварительным данным, авария произошла около 05:00. За рулём находился водитель 2003 года рождения, пострадал пассажир, который был на пару лет старше. Судя по фото с места происшествия, после удара на обочине остался снесённый фонарный столб, повреждён дорожный знак.

«По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — заявили в ведомстве.