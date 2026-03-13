Рассылал интимные фото и видео под вымышленным именем: на калининградца завели уголовное дело

Калининградские полицейские выявили 36-летнего местного жителя, который распространял в интернете порнографические материалы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД в пятницу, 13 марта.

По данным полиции, сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий установили, что мужчина демонстрировал запрещённый контент в одной из социальных сетей. Калининградец рассылал мужчинам собственные фотографии и видеозаписи интимного характера. Аккаунт он вёл под вымышленным именем.

В уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием СМИ или интернета»).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.