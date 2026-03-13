Прокуратура требует компенсацию для инвалида, упавшего на гололёде у больницы в Зеленоградске

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в пользу мужчины-инвалида, пострадавшего из-за гололёда на территории медучреждения в Зеленоградске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 13 марта.

По данным надзорного ведомства, в январе 2026 года мужчина поскользнулся и упал на неочищенной и заледеневшей пешеходной дорожке возле Зеленоградской центральной районной больницы им. В.М. Худалова. В результате падения пострадавший получил перелом ноги.

Прокуратура района направила в суд иск о взыскании с учреждения компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Заявление находится на рассмотрении.