В Правдинском районе вынесли приговор парню, который насмерть сбил велосипедиста и сбежал

В Правдинском районе вынесли приговор 21-летнему водителю, который насмерть сбил велосипедиста и покинул место аварии. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда в четверг, 12 марта.

Трагедия произошла ночью 14 декабря 2024 года. Пьяный парень ехал на автомобиле по мокрой дороге по центральной улице пос. Луговое Правдинского района. Молодой человек не справился с управлением и сбил велосипедиста, двигавшегося по встречной полосе. После аварии водитель скрылся с места ДТП. Пострадавший от полученных травм скончался.

В судебном заседании подсудимый частично признал вину. Он утверждал, что не был пьян, а место происшествия покинул, потому что испугался.

Суд признал его виновным и квалифицировал действия по п. «а», «б» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и сопряжённое с оставлением места ДТП»). Суд назначил парню 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено управлять транспортными средствами в течение двух лет. В пользу супруги погибшего взыскали 1 млн рублей компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.