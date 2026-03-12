«Увидели столб огня с трёхэтажный дом»: что происходит на месте взрыва газового баллона под Калининградом (видео)

В момент взрыва газового баллона в гаражном обществе под Калининградом в соседнем доме задрожали стены, люди увидели столб огня. Об этом с места ЧП в четверг, 12 марта, сообщает корреспондент «Клопс».

Один из работников автосервиса по соседству услышал сильный хлопок. «Я и мои коллеги выскочили на улицу, увидели столб огня высотой примерно с трёхэтажный дом. Потом нам сказали, что там взорвался газовый баллон и полегло четыре гаража», — рассказал автомеханик.