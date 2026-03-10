Осталось то, в чём выбежали на улицу: жители развалившегося в Приморье дома просят калининградцев о помощи

Жители четырёхквартирного дома в Приморье, который развалился 2 марта, просят калининградцев о помощи. Об этом «Клопс» рассказал один из пострадавших.

Под досками и кирпичами оказались погребены мебель, одежда, бытовые предметы первой необходимости, кухонная утварь, техника. В данный момент людям предложили переехать в пансионат для пожилых.

«Сейчас всем нам очень тяжело, люди попали в беду. Просим неравнодушных не остаться в стороне», — говорит один из жильцов дома Сергей.

Что нужно прямо сейчас:

Женские вещи — 46 размер, обувь 40-го размера;

Мужские вещи — 50 размер, обувь 43-го размера;

Одежда на девочку, рост 140-150, обувь 35-36-го размера;

Бытовые предметы первой необходимости.

Также приветствуется любая посильная финансовая помощь. Перевод можно сделать на карту Сбербанка, привязанную к номеру телефона +7 (921) 106-29-81 (Сергей Николаевич Б.). По этому же номеру можно уточнить, куда и какие вещи привезти.