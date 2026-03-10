Осталось то, в чём выбежали на улицу: жители развалившегося в Приморье дома просят калининградцев о помощи

Жители четырёхквартирного дома в Приморье, который развалился 2 марта, просят калининградцев о помощи. Об этом «Клопс» рассказал один из пострадавших.
Под досками и кирпичами оказались погребены мебель, одежда, бытовые предметы первой необходимости, кухонная утварь, техника. В данный момент людям предложили переехать в пансионат для пожилых.
«Сейчас всем нам очень тяжело, люди попали в беду. Просим неравнодушных не остаться в стороне», — говорит один из жильцов дома Сергей.
Что нужно прямо сейчас:
- Женские вещи — 46 размер, обувь 40-го размера;
- Мужские вещи — 50 размер, обувь 43-го размера;
- Одежда на девочку, рост 140-150, обувь 35-36-го размера;
- Бытовые предметы первой необходимости.
Также приветствуется любая посильная финансовая помощь. Перевод можно сделать на карту Сбербанка, привязанную к номеру телефона +7 (921) 106-29-81 (Сергей Николаевич Б.). По этому же номеру можно уточнить, куда и какие вещи привезти.
Двухэтажный дом в Приморье разрушился 2 марта. Люди едва успели выскочить, когда перекрытия и стены начали сыпаться. Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело, о ЧП «Клопс» рассказали сами жильцы.