Осталось то, в чём выбежали на улицу: жители развалившегося в Приморье дома просят калининградцев о помощи

Вещи погребены под развалинами. Фото: жители дома

Жители четырёхквартирного дома в Приморье, который развалился 2 марта, просят калининградцев о помощи. Об этом «Клопс» рассказал один из пострадавших. 

Под досками и кирпичами оказались погребены мебель, одежда, бытовые предметы первой необходимости, кухонная утварь, техника. В данный момент людям предложили переехать в пансионат для пожилых. 

«Сейчас всем нам очень тяжело, люди попали в беду. Просим неравнодушных не остаться в стороне», — говорит один из жильцов дома Сергей. 

Что нужно прямо сейчас:

  • Женские вещи — 46 размер, обувь 40-го размера;
  • Мужские вещи — 50 размер, обувь 43-го размера;
  • Одежда на девочку, рост 140-150, обувь 35-36-го размера;
  • Бытовые предметы первой необходимости. 

Также приветствуется любая посильная финансовая помощь. Перевод можно сделать на карту Сбербанка, привязанную к номеру телефона +7 (921) 106-29-81 (Сергей Николаевич Б.). По этому же номеру можно уточнить, куда и какие вещи привезти. 

Двухэтажный дом в Приморье разрушился 2 марта. Люди едва успели выскочить, когда перекрытия и стены начали сыпаться. Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело, о ЧП «Клопс» рассказали сами жильцы.

