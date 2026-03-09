Суд приостановил работу склада под Багратионовском, где во время пожара взрывались бочки с битумом

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Багратионовский районный суд на 15 суток приостановил работу предприятия в посёлке Майское, на складе которого прошлой весной вспыхнул крупный пожар. Об этом написали в группе регионального МЧС во «ВКонтакте».

Спасатели отметили, что пожар на примыкавшем к производству складе тушили в тяжёлых условиях: горели и взрывались ёмкости с битумом, а воду приходилось подвозить автоцистернами. В ведомстве добавили, что специалисты работали с риском для жизни. После ЧП выяснилось, что организация работала с серьёзными нарушениями.

«На объекте, расположенном в безводном районе, отсутствовали пожарный водоём и противопожарный водопровод. Помещения не были оснащены автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения и эвакуации людей, установками пожаротушения и противодымной вентиляцией», — рассказали в МЧС.

Собственника привлекли к административной ответственности и обязали устранить нарушения. Но в январе 2026 года, во время обязательного профилактического визита, инспекторы госпожнадзора не увидели изменений.