Рыбак видел, как в Звенигороде тонули трое школьников, но не стал звонить в «112» — СМИ

Один из мужчин, рыбачивших на берегу Москвы-реки в Звенигороде, видел тонущих школьников, но понадеялся, что в экстренные службы позвонит кто-то другой. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале РЕН ТВ.

Поиски подростков до сих пор продолжаются. Один из волонтёров рассказал, что в месте, где дети, предположительно, провалились под лёд, были видны следы, которые затем оборвались, — там же заметили признаки того, что пострадавшие пытались выбраться. Работу спасателей осложняют внешние факторы: сильное течение сносит подводный аппарат, не позволяя нормально маневрировать, а видимость под водой не превышает метра.

В поисковом отряде «Лиза Алерт» изучают записи с камер видеонаблюдения по городу. Не исключается, что дети могли не выйти к реке, а просто уйти гулять и потеряться. Как сообщили в телеграм-канале СК по Московской области, после исчезновения школьников возбудили уголовное дело.