В Подмосковье более 140 человек ищут троих детей, ушедших к замёрзшей реке: пока нашли только шапку (фото, видео)

В Звенигороде и его окрестностях 143 человека ищут троих детей, которые ушли гулять 7 марта и до сих пор не вернулись домой. Об этом пишет телеграм-канал МЧС Московской области.

По данным ведомства, пропали 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков. Поисковые группы обследуют городскую территорию, береговую линию и акваторию Москвы-реки — именно там очевидцы в последний раз встречали детей.

На берегу нашли следы и шапку. После этого особое внимание сосредоточили на акватории: спасатели проводят погружения, а территорию сверху осматривают с помощью беспилотников.

К поискам привлекли сотрудников МЧС, ГКУ МО «Мособлпожспас», отряды «Лиза Алерт» и «Добротворец», правоохранителей и местных жителей. Всех, кто видел детей или знает, где они могут находиться, просят срочно звонить по номеру «112».