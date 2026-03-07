Появилось видео и подробности аварии, в которой погибли актриса сериала «СашаТаня» Екатерина Ведунова и её дочь

77-летний водитель Renault, в котором ехали актриса Екатерина Ведунова и её 15-летняя дочь, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Луидор». Трагедия произошла 4 марта в 22:23 на 439 км Федеральной трассы М-5 «Урал» в Зубово-Полянском районе Мордовии. Кадры с места смертельной аварии опубликовала Госавтоинспекция республики.
В ДТП также пострадали водитель и 70-летняя пассажирка Renault. Екатерина Ведунова скончалась на месте аварии, а её дочь умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу.
Екатерина Ведунова родилась 9 июля 1980 года. В 2004 году она окончила театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Собинова, после чего служила в Балаковском драматическом театре. Позднее актриса работала в Московском современном художественном театре. Зрителям она также известна по ролям в популярных сериалах, среди которых «Склифосовский», «Универ. Новая общага», «СашаТаня», «Великолепная пятёрка», «Чернобыль» и другие.