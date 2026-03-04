На Тайване студент после четырёх суток за видеоиграми перенёс кровоизлияние в мозг

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

На Тайване студент перенёс кровоизлияние в мозг после того, как четыре дня и три ночи подряд играл в видеоигры. Об этом рассказала медсестра реанимационного отделения Линь Тин, её слова приводит Oddity Central.

Юноша проводил каникулы за онлайн-игрой и практически не отходил от компьютера. Мать пыталась убедить его сделать паузу и отдохнуть, однако парень соглашался лишь на короткие перерывы, чтобы перекусить или сходить в туалет.

В последнюю ночь марафона студент встал, чтобы сходить в ванную, но внезапно закричал от сильной боли и потерял сознание. В больнице врачи диагностировали разрыв мозговой артерии и массивное кровоизлияние. Медики провели срочную операцию, однако состояние пациента оставалось тяжёлым. Молодого человека подключили к аппарату жизнеобеспечения, врачи назначили препараты для поддержания давления.

Спустя несколько месяцев без улучшений семья юноши решила отказаться от дальнейшей поддержки жизни. Комментируя этот случай, медсестра Линь Тин добавила, что переутомление, хроническое недосыпание, стресс, курение и алкоголь могут ослаблять сосуды мозга и повышать риск их разрыва даже у молодых людей.