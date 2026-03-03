В Сокольниках под Зеленоградском кане-корсо бросился на 10-летнюю девочку, ребёнка спас отец (видео)

В Зеленоградском районе собака породы кане-корсо накинулась на 10-летнюю девочку и едва не вцепилась ей в горло. Об этом «Клопс» рассказал папа ребёнка Степан.

Всё произошло в посёлке Сокольники под Зеленоградском 1 марта. Около 13:00 папа с дочкой возвращались домой с лесной прогулки. В нескольких метрах впереди шла женщина с крупным псом.

«Они зашли за угол. Мы с дочкой сзади. Неожиданно пёс развернулся и рванул в нашу сторону. Хозяйка пыталась его удержать, собака протащила её метров пять. В это время дочка стала за меня прятаться, и пёс целенаправленно к ней рванул», — вспоминает Степан.

Отец школьницы в мгновение сориентировался, схватил поводок и одёрнул пса. Но тот успел повалить ребёнка.

«Она пыталась схватить дочь за горло. Спасли куртка и воротник, и то, что просто не успела вцепиться. Женщина физически не могла удержать такую махину!» — возмущается мужчина.