В Сокольниках под Зеленоградском кане-корсо бросился на 10-летнюю девочку, ребёнка спас отец (видео)

В Зеленоградском районе собака породы кане-корсо накинулась на 10-летнюю девочку и едва не вцепилась ей в горло. Об этом «Клопс» рассказал папа ребёнка Степан.
Всё произошло в посёлке Сокольники под Зеленоградском 1 марта. Около 13:00 папа с дочкой возвращались домой с лесной прогулки. В нескольких метрах впереди шла женщина с крупным псом.
«Они зашли за угол. Мы с дочкой сзади. Неожиданно пёс развернулся и рванул в нашу сторону. Хозяйка пыталась его удержать, собака протащила её метров пять. В это время дочка стала за меня прятаться, и пёс целенаправленно к ней рванул», — вспоминает Степан.
Отец школьницы в мгновение сориентировался, схватил поводок и одёрнул пса. Но тот успел повалить ребёнка.
«Она пыталась схватить дочь за горло. Спасли куртка и воротник, и то, что просто не успела вцепиться. Женщина физически не могла удержать такую махину!» — возмущается мужчина.
После случившегося хозяйка молча ушла, скрывшись в одном из ближайших домов. Женщина не извинилась и не попыталась узнать о состоянии девочки.
«Дочь закричала. Она очень испугалась, теперь боится за калитку выходить и ходить по той улице. Боится больших собак, хотя раньше спокойно к ним относилась. У нас самих два йорка дома», — рассказывает собеседник «Клопс».
Мужчина говорит, что дочь никак не провоцировала пса — об этом говорит видео. Степан возмущён, что хозяйка гуляет с собакой такой опасной породы без намордника, хотя сама не может справиться с питомцем.
«Если заводят такую громадину, то позаботьтесь о воспитании, о безопасности других! Мне трудно представить, что было бы с ребёнком, если бы меня не было рядом — последствия могли быть необратимыми», — отец девочки добавил, что намерен обратиться в полицию.
27 февраля в Калининграде питбуль набросился на знакомого хозяйки и разорвал ему лицо, едва не откусив нос.