На Муромской «каблучок» столкнулся с легковушкой, двух человек увезли в больницу

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде на улице Муромской столкнулись два автомобиля. Об этом телеграм-канал региональной Госавтоинспекции пишет в понедельник, 2 марта.

По предварительным данным, авария произошла около 08:25. Водитель Opel выехал на встречную полосы и врезался в Volkswagen. Обе машины получили серьёзные повреждения, у «народного авто» разбит перед, у Opel смят весь правый бок.

Травмы получили водитель и пассажир «каблучка», их увезли в больницу. Инспекторы продолжают разбираться в обстоятельствах аварии.