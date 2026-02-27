Фиктивные акты и миллион из бюджета: в Калининграде задержали директора ФБУ и подрядчика

В Калининградской области задержали директора федерального бюджетного учреждения и руководителя строительной компании — они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в пятницу, 27 февраля.

По предварительным данным, в ноябре 2024 года учреждение, расположенное на улице Космонавта Леонова, заключило контракт с подрядчиком на капитальный ремонт и реставрацию здания экспертного учреждения, являющегося объектом культурного наследия. Следствие считает, что фигуранты изготовили акты приёмки и другую документацию с заведомо ложными сведениями о якобы полном и качественном выполнении работ. При этом объёмы были завышены. Директор учреждения, будучи знакомым с руководителем подрядной организации, подписал документы. На основании этих актов на счёт строительной фирмы перечислили более 1 млн рублей бюджетных средств.

Задержанных передали в СУ СК России по Калининградской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»). Решается вопрос об избрании меры пресечения.