В Багратионовске полицейские доставили в больницу истекающего кровью мужчину

В Багратионовске сотрудники полиции оперативно помогли мужчине, получившему ножевое ранение во время застолья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД в четверг, 26 февраля.

В дежурную часть обратилась местная жительница. Она сообщила, что её мужа ударили ножом, после чего он выбежал из дома и скрылся.

На место прибыли сотрудники полиции. По предварительным данным, во время распития алкоголя между 41-летним супругом заявительницы и их 46-летним гостем произошёл конфликт. В ходе ссоры гость схватил нож и ударил оппонента по руке. Опасаясь повторного нападения, пострадавший выбежал на улицу. Позже дом покинул и нападавший.

Полицейские обнаружили раненого на улице — мужчина терял кровь. Сотрудники МВД решили не дожидаться скорой помощи и самостоятельно доставили пострадавшего в больницу.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы.