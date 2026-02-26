Задержан руководитель калининградской лаборатории судебной экспертизы, его допрашивают следователи

В Калининграде задержан руководитель Лаборатории судебной экспертизы Минюста РФ. В четверг, 26 февраля, его допрашивали следователи. Об этом «Клопс» сообщили знакомые с ситуацией источники.

Известно, что задержание директора Александра Рипомельникова связано с ремонтом в здании лаборатории, которые проводились в 2024 — 2025 годах. Работы по контракту были выполнены и приняты, но следствие полагает, что их объём завысили, из-за чего оказались похищены бюджетные деньги. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Источник также сообщает о задержании представителя подрядной организации. Редакция обратилась за комментариями в региональный СКР. Подробности уточняются.

Лаборатория проводит разнообразные судебные экспертизы и исследования по уголовным, административным и гражданским делам в Калининградской области.