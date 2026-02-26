18:49

Калининградец решил заработать на «закладках», но халтурка закончилась уголовным делом

  1. Происшествия
Автор:
Калининградец решил заработать на «закладках», но халтурка закончилась уголовным делом
Фото: пресс-служба регионального УМВД

В Калининграде 21-летний местный житель решил заработать на «закладках», но халтурка закончилась уголовным делом. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в четверг, 26 февраля. 

По версии следствия, парень приобрёл 47,28 грамма каннабиса у неустановленного лица. В отношении предполагаемого поставщика материалы выделены в отдельное производство. Запрещённое вещество обвиняемый расфасовал в 18 пакетиков и планировал распространять через тайники-закладки.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали парня в помещении ресторана быстрого питания на Площади Калинина. Наркотики были изъяты. Молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере»). Уголовное дело направлено в суд.

1 771
