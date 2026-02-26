Опасный аргумент: в Черняховске мужчина поставил точку в споре со знакомой с помощью бензопилы

В Черняховске 38-летний местный житель ударил женщину бензопилой во время застолья. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в четверг, 26 февраля.

В полицию поступила информация из больницы о госпитализации 46-летней горожанки с травмами. Врачи диагностировали у неё рваную рану правого коленного сустава. Участковый установил, что женщина находилась в компании знакомых. Во время застолья между ней и одним из мужчин возник конфликт на почве личной неприязни. В ходе ссоры подозреваемый взял бензопилу и ударил ею потерпевшую по ноге. Очевидцы вызвали скорую.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»). Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы.