В Калининграде микрозаём обернулся для девушки адом: на её семью давили, а долг пытались выбить через фейковый сайт

Жительница Калининграда оформила микрозаём, после чего ей и её отцу начали писать с требованием вернуть деньги и угрозами суда. Об этом региональное управление ФССП пишет в своём телеграм-канале в четверг, 26 февраля.

По данным ведомства, представители ростовской микрокредитной компании оказывали давление на семью и вводили её в заблуждение. Девушку также пытались заставить перейти на мошеннический сайт якобы для оплаты задолженности.

Калининградка обратилась в службу судебных приставов. В отношении кредиторов возбудили дело об административном правонарушении. Компанию признали виновной в нарушении правил возврата просроченной задолженности и назначили штраф в 100 тысяч рублей. Попытка обжаловать постановление результата не дала — суд оставил его в силе.