В Светлогорске огромное дерево рухнуло на дом врача: семья пережила морозы под дырявой крышей (фото, видео)

В Светлогорске за два дня до Нового года огромное дерево рухнуло на жилой дом и пробило кровлю. Люди чудом не пострадали. Пожилая хозяйка рассказала «Клопс», как встречала праздники и два месяца мёрзнет под брезентом.

Детская, к счастью, пустовала

Валентина Петровна в прошлом врач-психотерапевт, инвалид по слуху. Незадолго до ЧП она перенесла инфаркт после смерти мужа.

Пенсионерка живёт с дочерью и зятем, который сейчас служит на СВО. На 29 декабря у него были билеты к месту службы. А в час ночи всю семью разбудил страшный грохот.

Дерево росло на территории соседнего лагеря и, по словам хозяйки дома, давно представляло угрозу: с него падали крупные сучья. В ту ночь ствол вывернуло с корнем. Хозяйка спала на втором этаже, она вскочила, не сразу поняв, что произошло.

Был резкий удар, потом звук ломающихся перекрытий.

Мы вскочили. Ствол снёс часть крыши мансарды, пробил пять больших отверстий, разрушил комнату, мебель и телевизор», — вспоминает Валентина Петровна.

В мансарде устроена детская комната. Именно на неё по касательной рухнуло дерево. Семья, собравшаяся в Светлогорске для встречи Нового года, благодарит Бога, что в ту ночь все дети, включая маленькую правнучку, легли внизу.

Утром приехали представители администрации, прокуратуры и сотрудники лагеря. Реакция, как утверждает Валентина Петровна, была разной.