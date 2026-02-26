В Светлогорске огромное дерево рухнуло на дом врача: семья пережила морозы под дырявой крышей (фото, видео)

В Светлогорске за два дня до Нового года огромное дерево рухнуло на жилой дом и пробило кровлю. Люди чудом не пострадали. Пожилая хозяйка рассказала «Клопс», как встречала праздники и два месяца мёрзнет под брезентом.
Детская, к счастью, пустовала
Валентина Петровна в прошлом врач-психотерапевт, инвалид по слуху. Незадолго до ЧП она перенесла инфаркт после смерти мужа.
Пенсионерка живёт с дочерью и зятем, который сейчас служит на СВО. На 29 декабря у него были билеты к месту службы. А в час ночи всю семью разбудил страшный грохот.
Дерево росло на территории соседнего лагеря и, по словам хозяйки дома, давно представляло угрозу: с него падали крупные сучья. В ту ночь ствол вывернуло с корнем. Хозяйка спала на втором этаже, она вскочила, не сразу поняв, что произошло.
Был резкий удар, потом звук ломающихся перекрытий.
Мы вскочили. Ствол снёс часть крыши мансарды, пробил пять больших отверстий, разрушил комнату, мебель и телевизор», — вспоминает Валентина Петровна.
В мансарде устроена детская комната. Именно на неё по касательной рухнуло дерево. Семья, собравшаяся в Светлогорске для встречи Нового года, благодарит Бога, что в ту ночь все дети, включая маленькую правнучку, легли внизу.
Утром приехали представители администрации, прокуратуры и сотрудники лагеря. Реакция, как утверждает Валентина Петровна, была разной.
«Вы не застрахованы»
По словам Валентины Петровны, директор лагеря, расположенного за забором, сначала даже не поднялся на второй этаж: «Он говорит, мол, подумаешь, никого же не убило». Зашёл лишь тогда, когда приехала прокуратура и сказал: «Ну, подумаешь, у вас частный дом. Вы не застрахованы».
Как говорит хозяйка особняка, брезент для крыши директор всё-таки дал, но настаивал, что семья должна сама закрывать проломы. Пришлось натянуть брезент и заткнуть дыры подушками — всё это прямо под снегопадом. Дом продувало со всех сторон, мансарду решили закрыть.
Присланные администрацией города рабочие распилили ствол на части, чтобы он не рухнул дальше. Забор остался сломанным.
1 января родственники уехали, Валентина Петровна с дочкой остались вдвоём в насквозь продуваемом доме с ледяным полом. Женщина признаётся — все эти месяцы она провела на грани: «Я после инфаркта, у дочери астма».
«Прокуратура — единственные, кто нас услышал»
Несмотря на подавленное состояние, Валентина Петровна продолжает писать обращения в администрацию, губернатору и даже президенту. Ответы, говорит, получила формальные.
Уже в первые дни после ЧП на место приехала назначенная районным прокурором комиссия. Она оценила ущерб и передала материалы в областную прокуратуру.
«Прокурор Светлогорска Роман Борисович и его помощница — это люди, которым я низко кланяюсь. Они относились очень внимательно», — говорит Валентина Петровна.
Сейчас ведомство подало иск в суд на сумму 1,2 млн рублей. Но когда будет суд? Чем он закончится? Семья переживает, что дело затянется: дом по‑прежнему прикрыт только брезентом, а впереди — весенние ветра и дожди.
Остались опасные деревья
На территории лагеря стоит ещё одно дерево, такое же высокое и старое. Валентина Петровна утверждает, что его состояние ещё хуже, а упасть оно может прямо на жилые комнаты.
«Мне ответили: сами решайте. За свой счёт вызывайте комиссию из лесного хозяйства, за свой счёт пилите или кронируйте. А у меня пенсия — 23 тысячи».
Рядом живут старики-соседи, у них дом на две семьи. С другой стороны — коммерческая стройка, где, по словам женщины, сваи расшатали почву и деревья начали «сыпаться».
Как сообщили «Клопс» в прокуратуре Калининградской области, на территории лагеря, который сейчас действует как учебный центр патриотического воспитания, комиссия выявила 38 аварийных деревьев. Руководству учреждения внесли представление.
«Ничего всё равно не делается. Заборы разрушены, опасные деревья стоят», — вздыхает Валентина Петровна.
Она рассказывает, что всю жизнь лечила людей, спасала брошенных животных. Борется с последствиями тяжёлого ковида, из‑за которого потеряла слух.
«Я психотерапевт-сексолог, у меня редкая специализация. Помещение, где я работала, в ковид закрыли, и я осталась без дохода. Всё ушло на лечение мужа, которого я не смогла спасти», — говорит она.
У семьи нет другого жилья. Внучка с мужем живут в Санкт-Петербурге. Вся надежда на заработок зятя и решение суда. Валентина Петровна надеется, что дом удастся восстановить как можно раньше.