В Калининграде поезд насмерть сбил молодого парня, при нём нашли документы военного

В Калининграде поезд насмерть сбил молодого человека. Об этом «Клопс» сообщили знакомые с ситуацией источники.

ЧП произошло вечером 25 февраля под автомобильным мостом недалеко от поворота с улицы Генерала Челнокова в сторону Советского проспекта. Сообщается, что молодому человеку отрезало голову, шансов выжить у него не было.

Рядом с телом нашли рюкзак с документами военнослужащего. Несколько дней назад парню исполнилось 27 лет. Обстоятельства случившегося уточняются.

Редакция обратилась в пресс-службу КЖД за комментариями — там подтвердили факт наезда. Информацию о том, какой именно состав сбил человека и повлияло ли происшествие на движение поездов, оперативно не предоставили, предложив направить официальный запрос.