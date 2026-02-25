В Калининградской области 10 человек пойдут под суд за незаконную добычу янтаря на 9,1 млн рублей

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении десяти местных жителей в возрасте от 26 до 52 лет, обвиняемых в незаконном обороте янтаря. Об этом сообщили в региональном управлении СКР в среду, 25 февраля.

По данным следствия, с 2022 по 2024 годы обвиняемые действовали в составе организованной группы и добывали янтарь в акватории Балтийского моря. Для этого они использовали маломерные суда, водолазное оборудование и технику для размыва подводного грунта. Затем минерал перевозили и хранили незаконно.

Как установили правоохранители, общий объём добытого янтаря превысил 394 кг, а его стоимость составила более 9,1 млн рублей. Нарушителей выявили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по области и управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 255 УК РФ («Самовольная добыча янтаря в крупном размере») и ч. 3 ст. 191 УК РФ («Совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытым янтарём, а равно его незаконные хранение и перевозка, совершённые в крупном размере организованной группой»).

Следствие собрало достаточную доказательную базу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.