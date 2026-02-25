Серия налётов на магазины: в Калининграде задержали грабителя, толкнувшего продавца ради куртки за 4 500 рублей

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде задержали серийного грабителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в среду, 25 февраля.

Сначала сотрудник продуктовой сети рассказал, что неизвестный взял с прилавка продукты и выбежал, не оплатив покупку. Позже аналогичное сообщение пришло из павильона одежды: с манекена пропала женская куртка стоимостью 4 500 рублей.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и опросили свидетелей. Вскоре личность подозреваемого установили — им оказался 43-летний ранее судимый калининградец. В магазине на улице Краснооктябрьской он действовал один, а при хищении одежды привлёк знакомого. Тот отвлёк продавца, а фигурант снял куртку с манекена и попытался скрыться. Сотрудница торговой точки заметила происходящее и попыталась задержать мужчину, однако он оттолкнул её и убежал.

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждены два уголовных дела по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия»). Максимальное наказание по статье — до семи лет лишения свободы.

Второго участника также задержали. По данным полиции, он причастен к серии краж в продуктовых магазинах Калининграда и стал фигурантом уголовных дел по ст. 158 УК РФ («Кража»).