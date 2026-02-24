Под Калининградом из-за короткого замыкания вспыхнул пожар в одном из самых больших в России ДК (фото, видео)

Как отметили местные жители, ДК уже давно находится в аварийном состоянии. «Крыша течёт, внутри в кабинетах и помещениях стоят тазики, чтобы собирать воду, — рассказала собеседница «Клопс». — На выключателях наклейки «Не включать», чтобы не было замыкания, но всё равно избежать их не удаётся. В минувшие выходные здесь праздновали Масленицу — под ручьи воды с потолка и осыпающуюся штукатурку».

Происшествие случилось во вторник, 24 февраля. На лестнице между первым и вторым этажом замыкнуло розетку. Здание теперь обесточено.

Жители посёлка Петрово и находящейся рядом Холмогоровки обратились в правительство Калининградской области и региональное министерство по культуре и туризму с просьбой привести здание в порядок.

«Когда-то один из самых больших поселковых ДК в России сейчас стал предметом стыда. Нам ответили, что в федеральный Минкульт направлялись предложения, но в бюджете на 2026-2028 годы средств на наш ДК не предусмотрено. Администрации района предложено самой найти средства на ремонт здания», — сообщили жители.