У резиденции Трампа во Флориде застрелили мужчину с предметом, похожим на дробовик

В ночь на 22 февраля сотрудники Секретной службы США и офиса шерифа округа Палм-Бич застрелили мужчину, который пытался проникнуть на территорию резиденции Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на Секретную службу пишет New York Post.

По данным издания, около 1:30 ночи у северных ворот поместья Мар-а-Лаго заметили мужчину примерно 20 лет. Парень нёс предмет, похожий на дробовик, а также канистру с топливом. При попытке задержания между ним и силовиками произошло противостояние, после чего сотрудники открыли огонь. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Имя погибшего пока не раскрывается.

Никто из силовиков не пострадал. Дональда Трампа и других лиц, находящихся под охраной ведомства, в момент инцидента в резиденции не было. Расследование ведут ФБР, Секретная служба и офис шерифа округа Палм-Бич. Предстоит установить личность погибшего, его возможные мотивы и обстоятельства применения оружия. Сотрудников, причастных к стрельбе, на период внутренней проверки временно отстранили от службы.