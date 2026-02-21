Передала сим-карту — лишилась денег: калининградец похитил у знакомой более 80 тысяч через мобильный банк

ВКонтакте

В Калининграде задержали 19-летнего молодого человека, подозреваемого в краже денег с банковского счёта знакомой. Об этом сообщается пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 18-летняя местная жительница. Девушка заявила о пропаже средств со своего банковского счёта. Незадолго до этого калининградка передала знакомому во временное пользование сим-карту, оформленную на её имя. Получив доступ к номеру телефона, молодой человек смог войти в мобильный банк и распорядиться деньгами.

По данным полиции, с банковского счёта было списано более 80 тысяч рублей. Подозреваемый тратил средства на проживание в хостеле, посещение кинотеатров и ресторанов, а также на покупки в магазинах Калининграда.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершённая с банковского счёта»). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Парня заключили под стражу.