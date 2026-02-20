В магазине под Гвардейском торговали предметами с нацистской символикой — всё конфисковано (видео)

ВКонтакте

В магазине под Гвардейском торговали предметами с нацистской символикой. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в пятницу, 20 февраля.

46-летний предприниматель разместил на личной странице в соцсети фотографии товаров с изображением нацистской атрибутики и фашистской свастики. Часть этой продукции продавалась в принадлежащем ему магазине в одном из посёлков Гвардейского района. Во время проверки торговой точки сотрудники полиции изъяли более 120 предметов — элементы одежды, значки, посуду, книги, ножи, награды и другие изделия. Товары находились в открытом доступе и были выставлены на витрине.

Экспертиза, проведённая специалистами Калининградского областного историко-художественного музея, подтвердила наличие нацистской символики на представленных предметах.

В отношении владельца магазина составили два административных протокола по ч. 1 и ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ. Мужчине назначен штраф, сомнительные товары конфискуют.



