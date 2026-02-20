Контракт на 169,8 млн рублей и возможный ущерб: в Калининградской области задержали руководство «Балтберегозащиты»

ВКонтакте

В Калининградской области директор регионального государственного бюджетного учреждения «Балтберегозащита» и начальник отдела контроля за строительством и ремонтом этого же учреждения обвиняются в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает региональный СКР в пятницу, 20 февраля.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Калининградской области. В 2022 году учреждение заключило контракт со строительной организацией на аварийно-восстановительные работы на участках побережья в районе посёлка Куликово. Сумма договора составила 169,8 млн рублей.

Как полагают следователи, подрядчик использовал материалы, не соответствующие проекту, а работы выполнил не в полном объёме. Руководитель учреждения и начальник профильного отдела, зная о нарушениях, подписали акты приёмки. В результате подрядчику перечислили деньги за работу. По предварительным данным, региональному министерству строительства и ЖКХ причинён материальный ущерб. Его точный размер устанавливается.

Уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Оба фигуранта задержаны и допрошены, им предъявлено обвинение. Следствие решает вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.