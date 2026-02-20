В двух районах Калининградской области сгорели бани

ВКонтакте

В Гусевском и Гурьевском районах Калининградской области сгорели бани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Сообщение о пожаре в посёлке Еловое Гусевского района поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 15:15. Одноэтажная кирпичная баня площадью 35 «квадратов» выгорела. Пламя тушили 11 человек при поддержке двух спецмашин.

В 20:06 поступил звонок о пожаре в пос. Яблоневка на границе Гурьевского района и Калининграда. В двухэтажной кирпичной бане выгорела парная, 2 комнаты отдыха и кровля на общей площади 250 кв.м. Огонь тушили 28 человек и 5 единиц техники. В обоих случаях обошлось без пострадавших.