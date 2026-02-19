В Калининграде задержали расклейщика объявлений с рекламой наркомагазинов

ВКонтакте

В Калининграде задержали 46‑летнего жителя Мамоново, который расклеивал листовки с рекламой наркомагазинов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в четверг, 19 февраля.

Оперативная информация о расклейщике поступила с улицы Согласия. На место выехали сотрудники ведомства и задержали ранее судимого мужчину.

«В момент задержания у злоумышленника было изъято более 350 листовок. В телефоне подозреваемого оперативники обнаружили фотографии мест расклейки объявлений, которые он отправил в качестве отчёта своему куратору», — добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по пп. «а, д» ч. 2 ст. 230 УК РФ («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершённое группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»). Мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Сейчас полицейские устанавливают других участников противоправной схемы.