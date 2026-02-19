В Гусеве ссора подруг закончилась попыткой удушения и уголовным делом

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Гусеве 36-летняя местная жительница напала на знакомую, конфликт закончился угрозами и попыткой удушения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в четверг, 19 февраля.

В полицию обратилась 46-летняя гусевчанка. Она заявила, что знакомая угрожала ей убийством и пыталась задушить. Инцидент произошёл в квартире потерпевшей. Женщина пригласила в гости 36-летнюю знакомую, вместе они распивали спиртное. Во время застолья между ними вспыхнула ссора: хозяйка ушла из дома, а гостья осталась и легла спать.

Вернувшись, владелица квартиры попыталась разбудить подругу и попросила её уйти. Однако та, проснувшись, схватила женщину за шею, начала душить и угрожать убийством. После этого гостья покинула жильё.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.