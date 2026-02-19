«Вы финансируете террористов»: жительница Пионерского лишилась более 2 млн рублей после звонков аферистов

ВКонтакте

В Пионерском 39-летняя местная жительница перевела мошенникам более двух миллионов рублей, опасаясь «уголовного преследования». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в четверг, 19 февраля.

По данным полиции, женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что она якобы причастна к финансированию террористической организации иностранного государства. Следом раздался звонок «из банка» — мужчина уточнил наличие денег на её счетах и убедил перевести средства на «безопасный счёт». При этом злоумышленник запугивал её уголовной ответственностью.

Потерпевшая перевела злоумышленникам более двух миллионов рублей. После случившегося она поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).