Калининградца осудят за ложное сообщение о «бомбе» в доме на Батальной

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде местного жителя будут судить за «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры в четверг, 19 февраля.

В декабре 2025 года мужчина, поссорившись с сожительницей и будучи пьяным, позвонил в экстренные службы. Он заявил о «взрывном устройстве», якобы заложенном в многоквартирном доме на улице Батальной в Калининграде, где сам и проживает.

Проверка оперативно‑следственной группы показала, что информация была ложной. Было возбуждено уголовное дело, материалы передали в суд.