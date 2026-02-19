Калининградка украла у подруги ювелирные украшения на 200 тысяч рублей

ВКонтакте

В Калининграде 38-летняя местная жительница обвиняется в краже ювелирных изделий на 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в четверг, 19 февраля.

По версии следствия, злоумышленница пришла в гости к 41-летней подруге. Женщина знала, где в квартире хранится золото, и в ходе застолья незаметно похитила 14 золотых изделий. Часть украшений она продала, вырученные деньги потратила на личные нужды. Две пары золотых часов, которые подозреваемая оставила себе, изъяли и передали жертве сотрудники полиции. Потерпевшей также вернули две золотые цепочки и шесть колец, проданные злоумышленницей.

Было возбуждено уголовное дело по по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Калининградке грозит лишение свободы на срок до пяти лет.