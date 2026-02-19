В Немане отправили в колонию водителя, который повторно сел за руль пьяным

ВКонтакте

В Немане вынесли приговор местному жителю, который вновь управлял машиной в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области в четверг, 19 февраля.

Установлено, что в ноябре 2025 года мужчина сел за руль в нетрезвом виде. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное нарушение. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством лицом, подвергнутым уголовному наказанию и находящимся в состоянии опьянения»).

Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому 1 год 3 месяца колонии строгого режима. Принадлежащий ему автомобиль Audi конфискован и обращён в доход государства.