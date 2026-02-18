Против водителя «каблучка», который врезался во внедорожник на окружной в декабре 2024-го, возбудили дело

В Гурьевске возбудили уголовное дело против 33-летнего калининградца, который спровоцировал аварию на Южном обходе. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале регионального УМВД в среду, 18 февраля.
По данным полиции, водитель Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Toyota. 53-летняя пассажирка внедорожника получила травмы, которые медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
Действия водителя расследуют по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
Авария произошла 14 декабря 2024 года. Очевидцы рассказывали, как помогали выбраться из повреждённых авто пострадавшим.