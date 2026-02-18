Против водителя «каблучка», который врезался во внедорожник на окружной в декабре 2024-го, возбудили дело

ВКонтакте

В Гурьевске возбудили уголовное дело против 33-летнего калининградца, который спровоцировал аварию на Южном обходе. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале регионального УМВД в среду, 18 февраля.

По данным полиции, водитель Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Toyota. 53-летняя пассажирка внедорожника получила травмы, которые медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Действия водителя расследуют по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.