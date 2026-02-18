В Правдинске 10-летнюю девочку укусила бездомная собака: школа и ветслужба выплатят компенсацию

ВКонтакте

В Правдинске суд назначил компенсацию 10-летней девочке, которую укусила безнадзорная собака. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области в среду, 18 февраля.

Инцидент произошёл в январе 2025 года. Во время дневной прогулки по территории МБОУ «Средняя школа г. Правдинска» на девочку напала собака. Животное укусило ребёнка за руку.

Прокурор района обратился в суд для защиты прав пострадавшей. Суд обязал МБОУ «Средняя школа г. Правдинска» и Службу ветеринарии Калининградской области выплатить девочке компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей.

Исполнение решения находится на контроле ведомства.