В Правдинске 10-летнюю девочку укусила бездомная собака: школа и ветслужба выплатят компенсацию

В Правдинске суд назначил компенсацию 10-летней девочке, которую укусила безнадзорная собака. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области в среду, 18 февраля. 

Инцидент произошёл в январе 2025 года. Во время дневной прогулки по территории МБОУ «Средняя школа г. Правдинска» на девочку напала собака. Животное укусило ребёнка за руку.

Прокурор района обратился в суд для защиты прав пострадавшей. Суд обязал МБОУ «Средняя школа г. Правдинска» и Службу ветеринарии Калининградской области выплатить девочке компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей.  

Исполнение решения находится на контроле ведомства.

В конце января сообщалось, что владельцы пса, искусавшего 11-летнюю калининградку, выплатят матери девочки почти 340 тыс. рублей.

